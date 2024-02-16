С Лучича сняты обвинения в домашнем насилии. Жена хоккеиста «Бостона» отказалась давать показания

Теги происшествия Бостон НХЛ Милан Лучич Хоккей

Суд снял обвинения с Милана Лучича в домашнем насилии.

Напомним, хоккеист был арестован утром 18 ноября 2023 года в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул свою жену Бриттани за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».

В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.

16 февраля состоялось судебное заседание, в которым с хоккеиста сняли обвинения.

В суд был вызван оператор службы 911 в качестве свидетеля. Лучич находился в зале суда, но его жена отказалась давать показания, сославшись на супружескую привилегию (это типы привилегий, которые основаны на политике поощрения супружеской гармонии и предотвращения осуждения супругами своих супругов или осуждения со стороны супругов – прим. Sports.ru).

В суде выяснилось, что звонок в службу 911 был сделан, когда жена Лучича находилась в вестибюле квартиры. По словам защиты, у супруги игрока было время сфабриковать свои показания оператору службы 911 за то время, которое ей потребовалось, чтобы спуститься вниз и позвонить.

Защита также отметила, что жена хоккеиста сообщила полиции, что красные следы, обнаруженные у нее на груди, принадлежали не Лучичу.

17 комментариев
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Интересно, а кому тогда принадлежали красные следы, обнаруженные у нее на груди
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Ответ Андрей Кундин
Помнится у Войнова тоже супруга не выдвигала обвинения, но это ему никак не помогло.
законы штата другие
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Ответ Андрей Кундин
Помнится у Войнова тоже супруга не выдвигала обвинения, но это ему никак не помогло.
Разное законодательство в Калифорнии и Массачусетсе.
+5
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Вот жеж случич этот Милан.
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"следы, обнаруженные у нее на груди, принадлежали не Лучичу" - это интригует...
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Ответ saionera
походу пообещал в щи размотать фэйс,вот и заткнулась,бывает
А может остановила потенциальная потеря нескольких миллионов баксов из семейного бюджета.
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Помнится у Войнова тоже супруга не выдвигала обвинения, но это ему никак не помогло.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, а кому тогда принадлежали красные следы, обнаруженные у нее на груди
Красной мафии)
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Ответ saionera
походу пообещал в щи размотать фэйс,вот и заткнулась,бывает
В щи размотать фейс? Правильно, бабы таких уважают
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, а кому тогда принадлежали красные следы, обнаруженные у нее на груди
КГБ🤣✌️
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Ответ Alexander Bragin
если вернут Лучича, то это просто двойные стандарты, при чём тут законы разных штатов, если ровно за это же Войнова навсегда изгнали. и это было решение лиги.
В случае Войнова, насколько я помню, красные следы были не только на груди, но ещё и на полу.
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