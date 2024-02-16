С Лучича сняты обвинения в домашнем насилии. Жена хоккеиста «Бостона» отказалась давать показания

Суд снял обвинения с Милана Лучича в домашнем насилии.

Напомним, хоккеист был арестован утром 18 ноября 2023 года в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия.

Согласно полицейскому отчету, Лучич якобы тянул свою жену Бриттани за волосы, а полиция «заметила покраснение в области груди потерпевшей».

В отчете также говорится, что Лучич, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, когда открыл дверь, и заявил, что «ничего не произошло», и не предоставил никаких объяснений инциденту.

16 февраля состоялось судебное заседание, в которым с хоккеиста сняли обвинения.

В суд был вызван оператор службы 911 в качестве свидетеля. Лучич находился в зале суда, но его жена отказалась давать показания, сославшись на супружескую привилегию (это типы привилегий, которые основаны на политике поощрения супружеской гармонии и предотвращения осуждения супругами своих супругов или осуждения со стороны супругов – прим. Sports.ru).

В суде выяснилось, что звонок в службу 911 был сделан, когда жена Лучича находилась в вестибюле квартиры. По словам защиты, у супруги игрока было время сфабриковать свои показания оператору службы 911 за то время, которое ей потребовалось, чтобы спуститься вниз и позвонить.

Защита также отметила, что жена хоккеиста сообщила полиции, что красные следы, обнаруженные у нее на груди, принадлежали не Лучичу.