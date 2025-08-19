  • Спортс
  Исаков о «Торпедо»: «Нам по силам попасть в плей-офф и решить там все задачи. Не стоит говорить о том, у кого больше платежка. В первую очередь важны амбиции»
0

Тренер «Торпедо» сказал, что в клубе отталкиваются от амбиций, а не размера платежки.

– Можно ли говорить о том, что в «Торпедо» собрался состав для больших дел? На что сейчас больше всего обращаете внимание?

– Самое важное — до начала первых игр поставить команде игру, сделать так, чтобы игроки понимали мои требования и выполняли их. Если говорить о турнирных раскладах, уверен, что нам по силам будет попасть в плей-офф и решить там все задачи.

– Вы говорите о серьезных амбициях, при этом у команды далеко не самый большой бюджет. Даже если сравнивать с конкурентами за место в восьмерке.

– В нашей команде очень много амбициозных парней. Думаю, зарплата не будет иметь значения. В первую очередь важны амбиции - и командные, и личные. Очень хочется, чтобы парни в новом сезоне показали тот хоккей, в который многие не смогли играть в прошлом.

А каждый из хоккеистов и тренеров постарался выйти на новый для себя уровень. Будем рассматривать этот сезон как новую возможность.

А говорить о зарплатных ведомостях и о том, у кого больше платежка, не стоит. Мы больше будем играть на амбициях игроков и тренеров, – сказал Алексей Исаков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Алексей Исаков
logoТорпедо
потолок зарплат
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
