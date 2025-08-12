  • Спортс
  • Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»
2

Забуга о составе «Торпедо»: «Нет родственных отношений, предубеждений или симпатий – мы гарантировали это команде. Оцениваем всех здесь и сейчас»

Евгений Забуга назвал принципы комплектования «Торпедо» на будущий сезон.

В межсезонье команду возглавил экс-тренер фарм-клуба нижегородцев Алексей Исаков. Он сменил на этом посту Игоря Ларионова, перешедшего в СКА.

– Какие итоги можно подвести после первого микроцикла команды?

– Сейчас идет большая работа. Парни находятся достаточно под высокой нагрузкой.

Мы специально определились, что первым нашим спарринг-партнером станет действующий чемпион. Считаю, что это самая правильная позиция. Если ты хочешь претендовать на высокие места, то ты должен начинать игрой против чемпиона.

С Алексеем Исаковым, как и с остальными тренерами нашей системы, договорились следующим образом, что мы не смотрим на вид контракта, не смотрим на возраст, не смотрим на былые заслуги. Мы оцениваем всех здесь и сейчас.

Каждый, кто находится и тренируется в составе первой команды, имеет шанс начать сезон в КХЛ и порадовать болельщиков в трех первых домашних матчах регулярного чемпионата.

– Формирование состава «Торпедо» на игру исключительно по спортивному принципу?

– Все верно. Мы это гарантировали команде. Нет каких-либо предубеждений, нет родственных отношений, нет симпатий вне спорта. Есть только спортивный принцип. Есть только честный труд.

Мы об этом сказали ребятам на первом вводном командном собрании. Все это поможет создать боеспособную команду, – сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: блог «Не хоккеем единым» на Спортсе’‘
logoЕвгений Забуга
logoТорпедо
Алексей Исаков
болельщики
logoКХЛ
logoСпортс
