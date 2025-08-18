Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ проводят контрольные матчи перед стартом сезона.
Контрольные матчи
«Локомотив» – «Торпедо» – 13:00
«Салават Юлаев» – «Автомобилист» – 17:00
СКА – «Динамо» Санкт-Петербург (Olimpbet ВХЛ) – 17:00
«Нефтехимик» – «Ижсталь» (Olimpbet ВХЛ) – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
