«Салават» обменял Огирчука в «Ижсталь» на денежную компенсацию. У форварда 16+9 в 48 играх в ВХЛ за «Торос» в прошлом сезоне

«Салават» обменял права на Даниила Огирчука в «Ижсталь» на денежную компенсацию.

«Салават Юлаев » и «Ижсталь » произвели обмен. Уфимский клуб получает денежную компенсацию, а клуб из Ижевска – спортивные права на Даниила Огирчука .

«Салават Юлаев» благодарит Даниила за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.

25-летний форвард Огирчук отыграл в системе «Салавата» 2 года.

В сезоне-2023/24 он провел 14 матчей за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очков. Также в его активе было 2 матча в розыгрыше Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне игрок выступал исключительно за «Торос » в Olimpbet ВХЛ – 25 (16+9) баллов в 48 играх в регулярном чемпионате.