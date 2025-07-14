«Салават» обменял 19-летнего Великова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Уфимцы получили форварда при обмене Дроздова в ЦСКА
«Салават» обменял Максима Великова в «Автомобилист».
В результате сделки уфимский клуб получит денежную компенсацию.
В прошлом сезоне 19-летний нападающий провел 4 матча за основную команду. В его активе также 12 (5+7) очков за 13 игр в Olimpbet МХЛ за «Толпар».
Большую часть года Великов провел в «Торосе» из Olimpbet ВХЛ. Там на его счету 16 (6+10) очков за 47 матчей при полезности «минус 9».
Отметим, что «Салават Юлаев» получил форварда в рамках обмена Ивана Дроздова в ЦСКА в июне 2024 года.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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