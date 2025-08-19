  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кирилл Сафронов: «Голдобин – классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, он впишется в систему Ларионова в СКА»
Кирилл Сафронов: «Голдобин – классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, он впишется в систему Ларионова в СКА»

Кирилл Сафронов высказался о переходе Николая Голдобина в СКА.

Клуб забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

– Очень хорошее усиление для СКА. Классный игрок, креативный, набирает много очков. Думаю, что он впишется в игровую систему Игоря Ларионова.

– Голдобин способен стать лидером СКА? 

– Это покажет сезон. Так сложно загадывать. Несомненно, это очень яркий игрок. 

‎– Есть мнение, что Голдобин не отрабатывает в обороне. Это может стать большой проблемой для СКА?

– Я думаю, нет. Если брать пример с «Торпедо» Ларионова, то команда была атакующей. Понятно, что любая атака начинается с обороны, и это очень важный элемент игры, но, думаю, СКА будет больше ориентироваться на атакующий хоккей.

От Голдобина будет требоваться, чтобы он раскрыл все свои лучшие качества. Наверное, партнеры будут подбираться таким образом, чтобы были более оборонительные игроки, которые могут отработать за него, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
