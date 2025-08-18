Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было спонтанно, в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб. Меня тут очень хорошо приняли старшие, взяли под крыло»

Максим Великов подвел итоги контрольного матча против «Салавата» (3:2 ОТ).

14 июля нападающий перешел в «Автомобилист » в результате обмена из уфимского клуба.

– На самом деле, я перед матчем волновался, потому что играл против бывшей команды. У меня такой мандражик присутствовал, а потом после первой смены, когда там в атаку убежал, боролся, отобрал, нормально стало.

– Какие были мысли перед приездом в Уфу?

– Двоякие. С одной стороны, я был зол, а с другой стороны, я очень хотел сюда приехать.

– Как узнали о переходе в «Автомобилист»?

– Это было очень спонтанно. Мне в «Салавате » сказали по-дружески искать клуб, и получается, я до 14 июля был без клуба. 14-го числа с утра позвонили, сказали, что из «Автомобилиста», спросили, смогу ли я завтра приехать. Я сказал: «В смысле? Куда?»

Они сказали, что пришлют контракт, я позвонил агенту, он сказал, чтобы я подписал. Я прилетел в 6:40 утра, в 8 уже поехал на УМО и на сборы.

– Успел адаптироваться к команде?

– Да, очень хорошо меня приняли старшие, взяли под крыло. В «Салавате» более молодые, если взять в общем, поэтому мы были с ними на одной волне, а тут более солидно именно по возрастной категории.

– Вы играли в свое время в «Торосе», почему тогда не удалось выйти на такой же уровень?

– Мне сказали определенную вещь, я ее озвучить не могу. Это не по моей воле. Сейчас мне доверяют, дают шансы, я вроде воспользовался, вон передачу отдал, мог забивать, но не забил, ничего страшного, главное, что команда выиграла.

– Какие игры теперь будут принципиальнее? С ЦСКА или «Салаватом»?

– С ЦСКА принципиальнее. В том сезоне хотелось очень с ЦСКА сыграть, особенно когда был пик формы, но был в «Торосе », не подтягивали.

Очень благодарен «Салавату» за тот год, очень рад, что отпустили и рад, что в «Автомобилисте» выбрали меня и развивают. Но это были самые тяжелые сборы в моей жизни, – сказал нападающий «Автомобилиста» Максим Великов.