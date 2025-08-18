  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было спонтанно, в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб. Меня тут очень хорошо приняли старшие, взяли под крыло»
0

Великов о переходе в «Автомобилист»: «Это было спонтанно, в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб. Меня тут очень хорошо приняли старшие, взяли под крыло»

Максим Великов подвел итоги контрольного матча против «Салавата» (3:2 ОТ).

14 июля нападающий перешел в «Автомобилист» в результате обмена из уфимского клуба.

– На самом деле, я перед матчем волновался, потому что играл против бывшей команды. У меня такой мандражик присутствовал, а потом после первой смены, когда там в атаку убежал, боролся, отобрал, нормально стало.

– Какие были мысли перед приездом в Уфу?

– Двоякие. С одной стороны, я был зол, а с другой стороны, я очень хотел сюда приехать.

– Как узнали о переходе в «Автомобилист»?

– Это было очень спонтанно. Мне в «Салавате» сказали по-дружески искать клуб, и получается, я до 14 июля был без клуба. 14-го числа с утра позвонили, сказали, что из «Автомобилиста», спросили, смогу ли я завтра приехать. Я сказал: «В смысле? Куда?»

Они сказали, что пришлют контракт, я позвонил агенту, он сказал, чтобы я подписал. Я прилетел в 6:40 утра, в 8 уже поехал на УМО и на сборы.

– Успел адаптироваться к команде?

– Да, очень хорошо меня приняли старшие, взяли под крыло. В «Салавате» более молодые, если взять в общем, поэтому мы были с ними на одной волне, а тут более солидно именно по возрастной категории.

– Вы играли в свое время в «Торосе», почему тогда не удалось выйти на такой же уровень?

– Мне сказали определенную вещь, я ее озвучить не могу. Это не по моей воле. Сейчас мне доверяют, дают шансы, я вроде воспользовался, вон передачу отдал, мог забивать, но не забил, ничего страшного, главное, что команда выиграла.

– Какие игры теперь будут принципиальнее? С ЦСКА или «Салаватом»?

– С ЦСКА принципиальнее. В том сезоне хотелось очень с ЦСКА сыграть, особенно когда был пик формы, но был в «Торосе», не подтягивали.

Очень благодарен «Салавату» за тот год, очень рад, что отпустили и рад, что в «Автомобилисте» выбрали меня и развивают. Но это были самые тяжелые сборы в моей жизни, – сказал нападающий «Автомобилиста» Максим Великов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАвтомобилист
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoМаксим Великов
logoЦСКА
logoТорос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано – это летний хоккей»
54 минуты назад
Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
1сегодня, 18:52
Контрольные матчи. «Салават» проиграл «Автомобилисту», СКА обыграл «Динамо» Санкт-Петербург, «Локомотив» победил «Торпедо»
10сегодня, 16:29
Главные новости
Локтионов об отличиях Ларионова от других тренеров: «Шайбу нужно двигать быстрее. Главное – чтобы ноги бежали. Он требует, чтобы мы делали передачи между собой: отдал – открылся»
8 минут назад
На покупку «Питтсбурга» претендуют владельцы «Эверблейдс» из ECHL. Цена может составить около 1,75 млрд долларов (Эллиотт Фридман)
2сегодня, 19:32
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
3сегодня, 18:59
Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
5сегодня, 18:42
Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
19сегодня, 18:16
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
15сегодня, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
3сегодня, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
13сегодня, 17:06
Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
сегодня, 16:57
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
3сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Мак Холлоуэлл: «Локомотив» – клуб с большими традициям, меня отлично приняли. Много возрастных игроков, есть те, на кого я смотрел в НХЛ. Ярославль очень понравился»
44 минуты назад
Заварухин о 3:2 с «Салаватом»: «Понравилась жажда у ребят, желание и неплохое движение. Довольно много брака было, оценки давать рано – это летний хоккей»
54 минуты назад
Артем Батрак: «Для СКА переход Голдобина – подарок. «Спартак» рано или поздно столкнется с тем, что к ним не поедут, потому что руководство не может спокойно расставаться с игроками»
2сегодня, 19:11
Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
1сегодня, 18:52
Ларионов-младший о 5:2 с «Динамо» СПб: «С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем добавлять, игра будет становиться более красивой»
1сегодня, 18:29
Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»
1сегодня, 17:57
Хартли о «Локомотиве»: «Люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны и лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждый матч»
4сегодня, 17:49
Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»
1сегодня, 17:38
Сафин покинул «Трактор». Контракт расторгнут по соглашению сторон
2сегодня, 15:56
Артюхин о Голдобине в СКА: «Отличное усиление. Формат игры, который пропагандирует Ларионов, подходит Николаю»
сегодня, 15:14