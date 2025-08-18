Боб Хартли: «У Радулова много эмоций, я люблю это. Я сам очень эмоциональный, ведь хоккей – не для людей, которые постоянно спят. Рад поработать с ним»

Боб Хартли отметил, что рад поработать с Александром Радуловым.

– Уже успели пообщаться с Александром Радуловым? Как собираетесь справляться с его эмоциями?

– Сразу же после подписания контракта я позвонил каждому игроку по видеосвязи, а на второй день в Ярославле мы с тренерским штабом проводили индивидуальные собрания с парнями.

Очень важно перед постановкой задач понять игроков как людей. Нужно узнать их глубже.

У Саши Радулова много эмоций, я люблю это. Я сам очень эмоциональный, ведь хоккей – не для людей, которые постоянно спят. Я только приветствую это. Рад поработать с Радуловым, – сказал новый главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .