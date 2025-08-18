Хартли о том, будет ли что-то кардинально менять в игре «Локомотива»: «Тренер – как шеф-повар на кухне. У каждого свой рецепт, система, поэтому перемены точно будут»

Боб Хартли рассказал, будет ли менять что-то в игре «Локомотива».

– Вы пришли в чемпионскую команду. Вы собираетесь что-то кардинально менять в игре «Локомотива»?

– Каждый тренер – как шеф-повар на кухне. У каждого есть свой рецепт, своя система, поэтому перемены в игре «Локомотива» точно будут. С другой стороны, хоккей – простая игра. У игроков скоро не будет сложностей с пониманием моей системы.

Я приехал в Ярославль из-за двух причин. Первое – Брэд Маккриммон (главный тренер ярославской команды, которая погибла в авиакатастрофе 2011 года – Спортс’‘) был моим близким другом. Мы четыре года работали вместе, он был моим ассистентом. Брэд был в 24 часах, чтобы осуществить свою мечту – стать главным тренером.

За несколько дней до трагедии мы встречались в Швейцарии – я тогда работал в этой стране, а «Локомотив» приехал туда на сборы. Я ему также звонил ему перед полетом, поздравлял с тем, что он осуществит свою мечту…

Второе – меня позвали в команду-чемпион. Это редкость. Обычно ты приходишь туда, где что-то не ладится. Возможность поработать с чемпионом – это оказало огромное влияние на мое решение, – сказал новый главный тренер «Локомотива » Боб Хартли .