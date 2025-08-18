6

Зарплата Слепышева в «Динамо» составит 10 млн рублей («СЭ»)

Антон Слепышев подпишет полноценное соглашение с «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 31-летнего хоккеиста составит 10 миллионов рублей.

Ранее Антон Слепышев заключил с бело-голубыми пробный договор. Сообщалось, что такой формат был выбран из-за трудностей «Динамо» с потолком зарплат.

В прошлом сезоне Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (3+2) очков. В плей-офф он сыграл 10 матчей и отметился 2 (2+0) баллами.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
