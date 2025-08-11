Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка
Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем.
Об этом сообщает телеграм-канал «Черкас Атлант».
Информацией о проблемах 30-летнего игрока со здоровьем также поделился обозреватель «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«С высокой степенью вероятности нападающий московского «Динамо» Артем Михеев по медицинским соображениям не примет участия в новом сезоне КХЛ.
Это обстоятельство позволяет клубу поместить Артема в список травмированных до конца сезона, тем самым выведя его контракт (около 28 млн рублей) из-под потолка зарплат», – сообщил Емельянов.
Он отметил, что в таком случае клуб сможет подписать полноценные контракты с Никитой Гусевым и Антоном Слепышевым.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Черкас Атлант»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости