«Динамо» подпишет пробный контракт со Слепышевым из-за трудностей с потолком зарплат («СЭ»)

«Динамо» подпишет просмотровой контракт с Антоном Слепышевым.

По информации «Спорт-Экспресса», это связано с небольшими трудностями клуба с потолком зарплат.

В прошлом сезоне Антон Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Динамо » и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и отметился 2 (2+0) баллами за результативность при полезности «минус 1».