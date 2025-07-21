«Динамо» подпишет пробный контракт со Слепышевым из-за трудностей с потолком зарплат («СЭ»)
«Динамо» подпишет просмотровой контракт с Антоном Слепышевым.
По информации «Спорт-Экспресса», это связано с небольшими трудностями клуба с потолком зарплат.
В прошлом сезоне Антон Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Динамо» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».
В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и отметился 2 (2+0) баллами за результативность при полезности «минус 1».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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