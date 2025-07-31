Антон Слепышев подписал пробный контракт с «Динамо».

Московский клуб объявил о подписании соглашения, которое будет рассчитано до 25 августа.

Ранее сообщалось , что такой формат договора был выбран из-за трудностей «Динамо» с потолком зарплат.

В прошлом сезоне Антон Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Динамо » и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и отметился 2 (2+0) баллами за результативность при полезности «минус 1».