Слепышев подписал пробный контракт с «Динамо»
Антон Слепышев подписал пробный контракт с «Динамо».
Московский клуб объявил о подписании соглашения, которое будет рассчитано до 25 августа.
Ранее сообщалось, что такой формат договора был выбран из-за трудностей «Динамо» с потолком зарплат.
В прошлом сезоне Антон Слепышев провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Динамо» и набрал 5 (3+2) очков при полезности «минус 4».
В плей-офф хоккеист сыграл 10 игр и отметился 2 (2+0) баллами за результативность при полезности «минус 1».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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