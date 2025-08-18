Агент Голдобина об НХЛ: «Два раза в одну реку не заходят. Вариант не пропал, но Николай был заинтересован продолжить карьеру в России»

Агент Николая Голдобина сказал, что игрок не захотел переходить в НХЛ.

Ранее 29-летний нападающий стал хоккеистом СКА. Он перешел из «Спартака», который выставил его на драфт отказов. Сообщалось , что Голдобин мог уехать в Северную Америку.

«Этот вариант с НХЛ никуда не пропал. Но Николай проявил личную заинтересованность продолжить карьеру в России. В НХЛ он уже был.

У нас было оттуда предложение, там не было великого контракта, но тем не менее вариант был. Два раза в одну реку не заходят, поэтому решил остаться здесь», – сказал агент игрока Сергей Исаков.

