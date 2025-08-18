Агент Голдобина об НХЛ: «Два раза в одну реку не заходят. Вариант не пропал, но Николай был заинтересован продолжить карьеру в России»
Агент Николая Голдобина сказал, что игрок не захотел переходить в НХЛ.
Ранее 29-летний нападающий стал хоккеистом СКА. Он перешел из «Спартака», который выставил его на драфт отказов. Сообщалось, что Голдобин мог уехать в Северную Америку.
«Этот вариант с НХЛ никуда не пропал. Но Николай проявил личную заинтересованность продолжить карьеру в России. В НХЛ он уже был.
У нас было оттуда предложение, там не было великого контракта, но тем не менее вариант был. Два раза в одну реку не заходят, поэтому решил остаться здесь», – сказал агент игрока Сергей Исаков.
СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
