«Барыс» объявил о соглашении с Веккионе на год. Ранее форвард перешел из «Трактора»

«Барыс» объявил о соглашении с Майком Веккионе.

Контракт с 32-летним американским нападающим рассчитан до 31 мая 2026 года. Ранее «Трактор» обменял Веккионе в клуб из Казахстана на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне форвард выступал за фарм «Вашингтона» в АХЛ. Он набрал 39 (19+20) баллов в 68 матчах регулярного чемпионата за «Херши» и 4 (3+1) очка в 8 играх плей-офф.

Всего в АХЛ Веккионе провел 538 матчей с учетом плей-офф и набрал 331 (148+183) очко. В НХЛ на его счету 3 игры за «Филадельфию» и «Вашингтон» без результативных действий.

