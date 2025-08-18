«Барыс» объявил о соглашении с Веккионе на год. Ранее форвард перешел из «Трактора»
«Барыс» объявил о соглашении с Майком Веккионе.
Контракт с 32-летним американским нападающим рассчитан до 31 мая 2026 года. Ранее «Трактор» обменял Веккионе в клуб из Казахстана на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне форвард выступал за фарм «Вашингтона» в АХЛ. Он набрал 39 (19+20) баллов в 68 матчах регулярного чемпионата за «Херши» и 4 (3+1) очка в 8 играх плей-офф.
Всего в АХЛ Веккионе провел 538 матчей с учетом плей-офф и набрал 331 (148+183) очко. В НХЛ на его счету 3 игры за «Филадельфию» и «Вашингтон» без результативных действий.
«Барыс» подписал контракт с Уолшем на год. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости