«Барыс» подписал контракт с Уолшем на год. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ

«Барыс» подписал контракт с Райлли Уолшем.

Соглашение с 26-летним американским защитником рассчитано на год.

Уолша выбрал «Нью-Джерси» в третьем раунде драфта-2017. На уровне НХЛ он провел одну игру в сезоне-2021/22 и сделал голевую передачу.

В АХЛ защитник сыграл 317 матчей с учетом плей-офф и сделал 168 (42+126) результативных действий.

В минувшем чемпионате в активе Уолша 72 матча и 32 (6+26) очка при полезности «минус 13» за «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса »).

