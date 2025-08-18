Зарипов о «Зеленом дерби» на фоне проблем у «Салавата»: «Матч не зависит от фамилий и рейтинга команд. Казань и Уфа, Татарстан и Башкортостан. Дерби создает уникальный колорит»

Данис Зарипов считает, что матчи «Ак Барса» и «Салавата» останутся принципиальными.

Ранее стало известно о сокращении бюджета уфимского клуба. «Салават» расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ Джошем Ливо.

– Как считаете, «зеленое дерби» по‑прежнему носит принципиальный характер?

– Безусловно. Этот матч не зависит от фамилий и рейтинга команд. Есть Татарстан и Башкортостан, Казань и Уфа, «Ак Барс » и «Салават Юлаев ».

Правильное «зеленое дерби» создает уникальный колорит. Зрители с большим удовольствием приходят на матчи и поддерживают любимые команды, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина.