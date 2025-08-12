  • Спортс
  • Зарипов об «Ак Барсе»: «Яростно обсуждается, что клуб провалил селекцию. Но мы не знаем, какую политику проводит руководство. Может, они поставили определенные задачи»
Зарипов об «Ак Барсе»: «Яростно обсуждается, что клуб провалил селекцию. Но мы не знаем, какую политику проводит руководство. Может, они поставили определенные задачи»

Данис Зарипов высказался о селекции «Ак Барса» в межсезонье.

– Как оцените перспективы «Ак Барса» на следующий сезон? Не так много трансферов было.

– Честно говоря, не хочется отвечать на такие вопросы, потому что не имею никакой информации. На сегодняшний день нахожусь немного в стороне от клуба и не имею права обсуждать политику руководства.

Сейчас очень яростно в прессе обсуждается, что «Ак Барс» провалил селекционную работу. Но мы не знаем, какой политики придерживается руководство. Может быть, они поставили определенные задачи на этот сезон.

Будем надеяться, что данный состав вполне достоин по именам. И молодежь там неплохая. Думаю, этот опыт и молодость приведут к тому результату, на который рассчитывает руководство клуба, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина и депутат Госсовета Татарстана. 

Опубликовал: Александр Балабанов
