Зарипов об «Ак Барсе»: «Яростно обсуждается, что клуб провалил селекцию. Но мы не знаем, какую политику проводит руководство. Может, они поставили определенные задачи»

Данис Зарипов высказался о селекции «Ак Барса» в межсезонье.

– Как оцените перспективы «Ак Барса» на следующий сезон? Не так много трансферов было.

– Честно говоря, не хочется отвечать на такие вопросы, потому что не имею никакой информации. На сегодняшний день нахожусь немного в стороне от клуба и не имею права обсуждать политику руководства.

Сейчас очень яростно в прессе обсуждается, что «Ак Барс » провалил селекционную работу. Но мы не знаем, какой политики придерживается руководство. Может быть, они поставили определенные задачи на этот сезон.

Будем надеяться, что данный состав вполне достоин по именам. И молодежь там неплохая. Думаю, этот опыт и молодость приведут к тому результату, на который рассчитывает руководство клуба, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина и депутат Госсовета Татарстана.