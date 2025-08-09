Морозов об уменьшении бюджета «Салавата» и «Ак Барса»: «Нам прислали финансовые гарантии – этого достаточно для участия. Сложности бывают у всех»
Алексей Морозов оценил финансовые затруднения у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».
Ранее стало известно, что у обеих команд Фонбет чемпионата КХЛ будет сокращен бюджет на ближайший сезон.
– У «Салавата Юлаева» все нормально с финансированием?
– Они прислали нам финансовые гарантии, приняты советом директоров к участию, готовятся. У всех бывают разные сложности с финансированием, писали, что у «Ак Барса» срезали бюджетирование на 25%.
– Это реально?
– Мы этой информацией не владеем, только из СМИ. Клуб прислал финансовые гарантии, этого достаточно для участия и борьбы за Кубок Гагарина, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
«Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных» («Бизнес Online»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
