Морозов об уменьшении бюджета «Салавата» и «Ак Барса»: «Нам прислали финансовые гарантии – этого достаточно для участия. Сложности бывают у всех»

Алексей Морозов оценил финансовые затруднения у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса».

Ранее стало известно, что у обеих команд Фонбет чемпионата КХЛ будет сокращен бюджет на ближайший сезон.

– У «Салавата Юлаева» все нормально с финансированием?

– Они прислали нам финансовые гарантии, приняты советом директоров к участию, готовятся. У всех бывают разные сложности с финансированием, писали, что у «Ак Барса » срезали бюджетирование на 25%.

– Это реально?

– Мы этой информацией не владеем, только из СМИ. Клуб прислал финансовые гарантии, этого достаточно для участия и борьбы за Кубок Гагарина, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

«Татнефть» сократила бюджет «Ак Барса» на 25% на фоне экономической ситуации. Раньше клуб был в «суперкомфортных условиях», теперь будет «просто в комфортных» («Бизнес Online»)