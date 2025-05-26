Вязовой о сезоне: «С «Ак Барсом» были самые тяжелые матчи. На «Зеленом дерби» всегда полные трибуны – это очень крутые эмоции»

Семен Вязовой из «Салавата» назвал «Ак Барс» самым сложным соперником.

22-летний голкипер провел первый полноценный сезон в КХЛ. На его счету 27 матчей в регулярном чемпионате и 9 игр в Кубке Гагарина.

«Впервые в раздевалке «Салавата Юлаева » я побывал лет в 12, и уже в том возрасте мечтал оказаться там на постоянной основе. Очень рад, что мечта осуществилась.

Самые тяжелые матчи были, наверное, с «Ак Барсом» – «Зеленое дерби», ментально было очень непросто. Я тогда набирал форму в ВХЛ, вернулся в первую команду, и мне говорят, что играю против «Ак Барса ».

На таких матчах – что в Уфе, что в Казани – всегда полные трибуны, и это очень крутые эмоции», – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой .

Вязовой продлил контракт с «Салаватом» на два года. Зарплата вратаря – 17 млн рублей за сезон