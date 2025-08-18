«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»
СКА сохраняет интерес к форварду Николаю Голдобину.
«СКА не прекращает попыток заполучить Николая Голдобина, которого с драфта отказов должен забрать «Барыс».
Подробностей не знаю, но мне крайне интересно, чем разрешится эта ситуация.
В данной связи в скорейший отъезд нападающего в Северную Америку пока совершенно не верю», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.
«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?
