  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»
2

«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»

СКА сохраняет интерес к форварду Николаю Голдобину.

«СКА не прекращает попыток заполучить Николая Голдобина, которого с драфта отказов должен забрать «Барыс».

Подробностей не знаю, но мне крайне интересно, чем разрешится эта ситуация.

В данной связи в скорейший отъезд нападающего в Северную Америку пока совершенно не верю», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoСпартак
logoСКА
logoНиколай Голдобин
возможные переходы
logoНХЛ
logoКХЛ
logoБарыс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайсфельд о Голдобине на драфте отказов: «Спартаку» нужно разгрузить платежную ведомость, других вариантов не было»
2вчера, 08:15
Шевченко о Голдобине и НХЛ: «Куда он поедет? У него контракт со «Спартаком». Не верю в то, что клуб его расторгнет, задача – усложнить жизнь Николаю»
36вчера, 06:55
Зислис о Голдобине: «Пока склоняюсь к тому, что он окажется в «Барысе» и начнет там сезон. В «Спартаке» история с продлением всех достала, похоже»
1вчера, 03:10
Агент Голдобина: «Николаю поступило предложение из НХЛ. Он его примет с большой вероятностью»
2616 августа, 20:40
Голдобин перейдет в «Барыс», сообщил Шевченко: «Продолжение издевательства над Николаем. Почему они должны слушаться «Спартак» – не понимаю»
2316 августа, 18:26
Главные новости
Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»
52 минуты назад
Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
сегодня, 02:50
«Амур» обновил форму на сезон-2025/26. На рукавах оранжевого свитера стало больше черного цвета
1сегодня, 02:15Фото
Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
1вчера, 21:32
Рокко Грималди: «С нетерпением жду скорого приезда в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом и командой. Вперед, СКА!»
1вчера, 21:13
Рашевский о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Баланс между работой и отдыхом. Нет такого, что нас закрыли на базе и мы только тренируемся. Организация все делает для команды»
вчера, 20:53
Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»
7вчера, 18:57
Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
6вчера, 17:52Видео
Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»
3вчера, 17:24
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
5вчера, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
27 минут назад
Дитц о канадцах, которым неинтересен хоккей: «Может быть, их стало больше. Страна становится более мультикультурной. Футбол прогрессирует, но в нем мы еще слабы»
37 минут назад
Клифф Флетчер о «Торонто»: «Уход Марнера – это вызов. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ»
сегодня, 03:10
Кугрышев о переводе «Лады» на Запад: «Интересный опыт. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас. Нужно ровно и стабильно пройти сезон»
1вчера, 21:57
Паливко о «Металлурге»: «У нас очень дружный коллектив. Много ребят, которые могут в раздевалке что-то сказать, пошутить. Лавка всегда «живая»
вчера, 21:45
Алексей Терещенко: «В минском «Динамо» изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»
1вчера, 20:59
«Рейнджерс» продлили контракт с вратарем Бойко на год
вчера, 20:38
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
вчера, 20:24
Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
вчера, 20:15
Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»
1вчера, 19:59