«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»

СКА сохраняет интерес к форварду Николаю Голдобину.

«СКА не прекращает попыток заполучить Николая Голдобина , которого с драфта отказов должен забрать «Барыс ».

Подробностей не знаю, но мне крайне интересно, чем разрешится эта ситуация.

В данной связи в скорейший отъезд нападающего в Северную Америку пока совершенно не верю», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

