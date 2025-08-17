Шевченко о Голдобине и НХЛ: «Куда он поедет? У него контракт со «Спартаком». Не верю в то, что клуб его расторгнет, задача – усложнить жизнь Николаю»

Алексей Шевченко высказался о словах агента Николая Голдобина про вариант в НХЛ.

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего нападающего в список отказов, откуда его может забрать любой клуб, выступающий в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Агент Голдобина Сергей Исаков заявил, что игроку поступило предложение из НХЛ.

«Для Голдобина (и его агента) разыгрывать карту с НХЛ странно. У Николая контракт со «Спартаком ». Куда он поедет?

Допустим, спартаковские расторгнут с соглашение с сохранением прав. Я в это не верю, задача – усложнить жизнь Николаю.

Да и этот вариант не решает проблему, а лишь откладывает. По-моему, вариант провести сезон в «Барысе » (или кто его возьмет) – оптимальный. Деньги прежние, сезон закончится рано, в мае – на рынок.

Правда, Голдобину придется постараться. Хохлачев не справился», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

Напомним, что НХЛ заявляла о продолжении соблюдения условий меморандума о взаимоуважении контрактов с КХЛ, несмотря на то, что формально он не продлялся с 2022 года.

