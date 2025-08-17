  • Спортс
Вайсфельд о Голдобине на драфте отказов: «Спартаку» нужно разгрузить платежную ведомость, других вариантов не было»

Леонид Вайсфельд прокомментировал выставление Николая Голдобина на драфт отказов.

Вчера «Спартак» поместил 29-летнего нападающего в список отказов, откуда его может забрать любой клуб, выступающий в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Насколько понимаю, «Спартак» предлагал Голдобину компромиссные варианты, а он на них не согласился. Клубу нужно разгрузить платежную ведомость. Можно сказать, что других вариантов у них не было.

– Вы, будучи генеральным менеджером новокузнецкого «Металлурга», забрали из списка отказов Якуба Клепиша, которого поместил «Салават Юлаев», а позже обменяли чеха в «Динамо».

– Когда игрок попадает в список отказов, то в течение 48 часов любая команда может его забрать. Но преимущество имеет команда, которая ниже в турнирной таблице находится. И, например, если «Локомотив» и «Амур» одновременно нажмут на кнопку, то хабаровский клуб имеет право первой ночи.

У меня тогда была такая ситуация, что Клепиша хотела забрать «Югра», а он нужен был динамовцем. Клуб мне позвонил и попросил забрать Клепиша, а мы находились ниже «Югры». Я им говорю: «Первый раунд драфта», а они мне ответили: «Нет проблем». И я его тогда забрал.

Сейчас тут другая ситуация. Насколько понимаю, желающих на Николая не так много, но не потому, что он плохой игрок, а контракт у него большой.

– В качестве претендентов на Голдобина назывался «Шанхай» и говорят, что СКА уже подал заявку.

– Если 48 часов истекут и ни одна команда ниже СКА заявку не подаст, то права на него будут принадлежать клубу из Питера.

– Но если подаст заявку и «Шанхай», то СКА было бы выгодно договориться, например, с «Барысом», чтобы они сделали заявку на Голдобина, а затем клуб с берегов Невы заплатил бы компенсацию за переход Николая из казахстанской команды?

– Это стопроцентная гарантия. Но, видимо, СКА знает, что «Шанхай» не будет подавать заявку, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Шевченко о Голдобине и НХЛ: «Куда он поедет? У него контракт со «Спартаком». Не верю в то, что клуб его расторгнет, задача – усложнить жизнь Николаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
