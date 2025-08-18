  • Спортс
  Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
1

Давид Пастрняк возглавил список кандидатов на роль капитана «Бостона».

Клуб остался без капитана после обмена Брэда Маршанда во «Флориду» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

The Hockey News назвал возможных кандидатов на роль капитана «Бостона».

1. Давид Пастрняк;

2. Чарли Макэвой;

3. Элиас Линдхольм

Штурм о том, кто будет новым капитаном «Бостона»: «Пока у меня нет ответа. Мы не будем торопиться. Возможно, начнем сезон без него»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
