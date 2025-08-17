  • Спортс
0

Рашевский о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Баланс между работой и отдыхом. Нет такого, что нас закрыли на базе и мы только тренируемся. Организация все делает для команды»

Дмитрий Рашевский высказался о сборах «Авангарда» в Санкт-Петербурге.

24-летний нападающий перешел в «Авангард» из «Динамо» в это межсезонье.

– Сборы «Авангарда» проходят в «Юбилейном» – дом родного для вас питерского «Динамо». Присутствует ли ностальгия?

– Конечно, здесь я прошел всю молодежку, отыграл в ВХЛ несколько месяцев. Здесь мой родной лед, если можно так сказать. Удивительно совпало, что я перешел в новую команду и сборы проходят в Санкт-Петербурге.

Очень приятно вернуться домой, увидеть близких. И получаю огромное удовольствие от тренировок.

– Насколько непривычно проходить сборы не в каком-то маленьком и тихом месте, а в мегаполисе?

– На самом деле, очень приятно. Организация все делает для команды и их близких. Даже развлекательные программы для жен сейчас есть, чтобы никто не заскучал, а все получали удовольствие.

У нас день разделяется на рабочее и свободное время. Утром мы отработали, отдали себя полностью хоккею, а вечером можем пойти и посмотреть город. И никто нас в этом не ограничивает.

Нету такого, что заехали на базу, нас закрыли и мы только тренируемся. Вот так – тяжело. Я по своему опыту знаю, когда команды находятся больше десяти дней в одной локации, не выходя никуда, то потихоньку начинаешь сходить с ума.

Здесь такой баланс присутствует между работой и отдыхом. Так ты быстрее и более качественно растешь.

– Вы родом из Санкт-Петербурга – все достопримечательности знаете и видели много раз. Было какое-то мероприятие с командой сейчас в городе, которое удивило?

– Все не могу запомнить. На корабле катался, конечно, много раз. Понятно, что меня удивить сложнее, чем других ребят. Но все равно, когда мы ходили в Эрмитаж, меня, как и в первый раз, завораживала эта красота, – сказал нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
