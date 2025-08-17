  • Спортс
  • Рашевский о переходе в «Авангард»: «Я поверил в систему и в организацию. Стремлюсь сыграть за океаном – это отличный шанс поработать с иностранным тренером»
Рашевский о переходе в «Авангард»: «Я поверил в систему и в организацию. Стремлюсь сыграть за океаном – это отличный шанс поработать с иностранным тренером»

Дмитрий Рашевский заявил, что в будущем хочет сыграть в НХЛ.

В межсезонье 24-летний форвард перешел в «Авангард» из московского «Динамо».

– Много сил и эмоций заняла история с переходом в «Авангард»?

– Когда есть некая неопределенность, то начинаешь гонять мысли и переживать. Когда у тебя есть контракт, то ты спокоен и сконцентрирован на своей работе. Когда ходят разговоры, что идешь туда, а затем – туда, а потом не получается, то это немного выбивает из колеи.

Но, слава богу, все разрешилось достаточно быстро. Благодарен и «Авангарду», и московскому «Динамо», что пошли мне навстречу.

– В одном из интервью вы рассказывали, что Ги Буше стал одним из факторов вашего перехода в «Авангард». Чем он вас смог убедить?

– Мы с ним недолго разговаривали – около 30-40 минут. Но за это время он донес до меня, что я еще не достиг своего потолка. И он знает, как мне дойти до вот этого высокого уровня. Я поверил в систему и в организацию.

Плюс сыграл фактор, что в «Авангарде» – классные условия. Все создано для хоккея. Не нужно ни о чем думать. Здесь все для команды: питание, лед, арена и другие факторы. Все сложил и понял, что мне нужно соглашаться.

– Говорили, что вами интересовался «Металлург». Насколько данная информация соответствует действительности?

– Да, «Металлург» интересовался.

– Но переговоры с Буше и с руководством клуба заставили вас сделать выбор в пользу Омска?

– Я долго не думал на самом деле. После разговора с Ги Буше позвонил родителям. Я всегда советуюсь с ними, так как это самые близкие люди для меня. Родители сказали касательно перехода в «Авангард»: «Конечно, тебе это поможет».

Я еще стремлюсь сыграть за океаном, поэтому это еще отличный шанс поработать с иностранным тренером, североамериканского менталитета и высокого уровня, – сказал Дмитрий Рашевский.

Рашевский о реакции «Виннипега» на переход в «Авангард»: «Отнеслись с пониманием и сказали, что не ставят на мне крест. Это мой выбор, упрекать нет смысла»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
