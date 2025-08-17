  • Спортс
Рашевский о Ги Буше: «У него метод кнута и пряника, требовательный тренер. Разбираем каждую мелочь, сначала кипела голова – большой объем информации»

Дмитрий Рашевский заявил, что Ги Буше использует метод кнута и пряника в работе.

24-летний нападающий перешел в «Авангард» из «Динамо» в это межсезонье.

– Что нового отметили в сборах с «Авангардом» для себя?

– Если сравнивать с прошлыми моими сборами, то здесь немного по-другому: тренировки не такие длинные и более интенсивные. Все время здесь мы уделяем работе и не тратим его впустую. Все максимально компактно.

Например, у нас два льда по 45 минут, а между ними заливка. Мы 38 минут из этих 45 работаем без пауз. А оставшиеся 7 минут – это объяснения каких-то упражнений.

Нет простоев. Все делаем на максимальной скорости. Такой игровой темп сохраняется, который, думаю, поможет нам в матчах сезона.

– Какие первые впечатления от работы с Ги Буше?

– Требовательный тренер. Но если по-русски выразиться, то у него метод кнута и пряника. Если ты работаешь хорошо, то он тебя поощряет и хвалит, а если плохо, то он постарается до тебя донести, что ты делаешь не так.

У меня, как у новичка, сначала кипела голова, потому что большой объем информации. Каждый день собрания, каждую мелочь разбираем. Сложная для мозга тактика, которую нужно довести до автоматизма.

Со временем, конечно, делать это будет проще, потому что тело привыкнет и уже не будешь так долго думать, – сказал форвард «Авангарда» Дмитрий Рашевский.

Рашевский об уходе из «Динамо»: «Это большой бизнес, и никто не вправе никого осуждать. Я отдал клубу и болельщикам все, что у меня было. Всегда был честен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
