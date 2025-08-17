Рашевский о реакции «Виннипега» на переход в «Авангард»: «Отнеслись с пониманием и сказали, что не ставят на мне крест. Это мой выбор, упрекать нет смысла»

Дмитрий Рашевский оценил реакцию «Виннипега» на отказ переходить в НХЛ.

Ранее 24-летний форвард перешел в «Авангард » из «Динамо». Рашевский был выбран «Джетс» в пятом раунде драфта НХЛ-2025.

– Как «Виннипег» отреагировал на новость, что вы остаетесь в КХЛ?

– Да нормально. А как иначе они могли отреагировать? Ругать или упрекать нет смысла. Это мой выбор, и они отнеслись с пониманием. Пожелали удачи и сказали, что крест на мне никто не ставит и в будущем я могу к ним приехать.

– Какие ожидания у вас от домашнего предсезонного турнира в Омске?

– Мы каждую тренировку делаем что-то новое. Начали с таких активных тренировок, а сейчас уже больше тактики, большинство вот начали отрабатывать. Думаю, что к турниру приблизительную картину уже будем иметь, но не будем загадывать.

Опять же, предсезонные турниры сделаны для того, чтобы в боевых условиях еще больше отработать навыки, над которыми мы сейчас работаем здесь. Понятное дело, что хочется выиграть домашний турнир, но предсезонные встречи созданы для другого.

Как Ги Буше на собрании нам сказал: «Я хочу, чтобы вы ошибались в этих играх, чтобы потом вы сделали выводы и не повторяли их в сезоне», – сказал Дмитрий Рашевский .

Рашевский о Ги Буше: «У него метод кнута и пряника, требовательный тренер. Разбираем каждую мелочь, сначала кипела голова – большой объем информации»