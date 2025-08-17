Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»

Данила Паливко высказался об изменениях в составе «Металлурга».

– Дань, команда подписала «художников». Кто-то в прессе подкалывает «Магнитку», что команда низкорослая. А какое мнение у тебя?

– В обороне нас хватает высоких. В принципе, нападение не самые маленькие ребята: Люк Джонсон, Никита Коротков. Мы играем в такой хоккей, скажем так, шайбой. Много проводим времени в атаке. Поэтому очень здорово, что такие мастера к нам пришли.

Будет очень интересно с ними бок о бок, и учиться у них, самому прогрессировать. Не будем обращать внимание на какой-то хейт, будем просто идти к своей цели.

– Разинский хоккей поменялся или остался все тем же?

– Да, что-то чуть-чуть осталось. Если говорить в целом, то меняем какие-то детали, но примерно та картинка, которая была, и осталась.

– Ты удивлен вообще таким подписанием хоккеистов такого уровня?

– Да, конечно, очень приятно был удивлен, но как бы такое межсезонье было. Очень много каких-то было интересных переходов не только с нашей стороны, но и со стороны других клубов. Повторюсь, конечно, как это неожиданно и приятно было увидеть, что к нам пришли такие мастера, – сказал защитник «Металлурга» Данила Паливко.

Ковальчук о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «Сейчас в хоккее размеры не имеют значения, главное – движение, мобильность. Этот состав может претендовать на чемпионство»