Баширов о задаче «Салавата»: «Пока буду осторожен и скажу, что это выход в плей-офф. Не исключено, что мы поднимем внутреннюю планку и сможем поставить максимальные цели»

Гендиректор «Салавата» высказался о задаче клуба.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о задаче клуба в сезоне-2025/26.
«Салават Юлаев» набрал 31 очко в 34 матчах и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
– Как на сегодняшний день сформулирована турнирная задача, которая поставлена перед клубом?
– В начале сезона мы очень осторожно подходили к своим спортивным задачам. После половины чемпионата, когда видим, что у многих команд есть проблемы, не исключено, что мы поднимем внутреннюю планку и сможем поставить перед собой максимальные цели.
– Перед сезоном шел разговор о выходе в плей-офф, сейчас задача не изменилась?
– Пока буду осторожен и скажу, что это выход в плей-офф. Думаю, что первый раунд будет для нас минимальной задачей, – сказал Баширов.
