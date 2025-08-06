Ковальчук о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «Сейчас в хоккее размеры не имеют значения, главное – движение, мобильность. Этот состав может претендовать на чемпионство»
Экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ ответил на вопрос о том, как может повлиять на клуб подписание низкорослых игроков. В это межсезонье к «Металлургу» присоединились Владимир Ткачев (177 см), Руслан Исхаков (173 см), Дерек Барак (173 см) и Сергей Толчинский (174 см).
«Это уже неважно. В современном хоккее самое главное – движение, мобильность и взаимопонимание. Сейчас в хоккее размеры не имеют значения. Этот состав может претендовать на чемпионство. Разин в первый год показал это. Мало кто мог предположить, что «Магнитка» выиграет. Думаю, это классная команда.
Сейчас вообще уровень в КХЛ подравнялся. Явные фавориты – «Локомотив» и ЦСКА с приходом Никитина. И с приходом нескольких игроков в армейский клуб. Но нет такого разрыва, как раньше. Посмотрим, будет интересный чемпионат», – сказал Ковальчук.