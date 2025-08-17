«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами.

В состав китайского клуба вошли вратарь Андрей Тихомиров , защитник Адам Кленденинг, а также форварды Борна Рендулич и Владимир Кузнецов.

В минувшем сезоне Тихомиров провел 30 матчей за минское «Динамо» с учетом плей-офф, одержав 17 побед при 89,8% отраженных бросков.

В активе Кленденинга 22 (5+17) очка в 61 матче за «Куньлунь» при полезности «минус 13».

Рендулич в прошлом сезоне выступал за СКА и «Металлург». Он набрал 11 (3+8) очков в 30 играх регулярного чемпионата при полезности «плюс 9».

На счету Кузнецова 13 (6+7) баллов в составе «Автомобилиста» за 40 игр в прошлом Фонбет чемпионате КХЛ.

«Шанхай» подписал контракты со Спунером, Меркли, Кареевым, Сомерби и Попугаевым