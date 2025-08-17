Кубок Минска. «Металлург» против «Адмирала»

В Минске завершается первый предсезонный турнир с участием клубов КХЛ.

«Металлургу » нужно не проиграть «Адмиралу » в основное время, чтобы занять итоговое 1-е место. Кубок Минска «Металлург» – «Адмирал» – 11:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. Положение команд: «Металлург» – 4 очка (2 матча), «Лада» – 3 (3), «Адмирал» – 2 (2), «Динамо » Минск – 2 (3).