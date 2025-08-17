Вячеслав Быков: «Шипачев – лидер минского «Динамо». Он дает команде уверенность и опыт. Вадим может еще долго играть на высшем уровне, приносить пользу»
Вячеслав Быков высказался об игре форварда Вадима Шипачева.
«Вадим Шипачев – лидер минского «Динамо». Он дает команде уверенность и опыт.
Он может еще долго играть на высшем уровне и приносить пользу своим клубам», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings
