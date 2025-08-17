Старший сын Овечкина вывел Фомина на поле перед матчем «Динамо» – ЦСКА
Сын Александра Овечкина вывел Даниила Фомина на поле перед матчем.
Старший сын нападающего «Вашингтона» Сергей вывел на поле капитана «Динамо» Даниила Фомина перед матчем 5-го тура Мир РПЛ против ЦСКА.
Игра проходит на «ВТБ Арене».
Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
