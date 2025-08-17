0

Старший сын Овечкина вывел Фомина на поле перед матчем «Динамо» – ЦСКА

Сын Александра Овечкина вывел Даниила Фомина на поле перед матчем.

Старший сын нападающего «Вашингтона» Сергей вывел на поле капитана «Динамо» Даниила Фомина перед матчем 5-го тура Мир РПЛ против ЦСКА.

Игра проходит на «ВТБ Арене». 

Напомним, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoДаниил Фомин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Каменев: «Овечкин – спортсмен номер один в России. После него – Мирра Андреева, она в юном возрасте показывает крутые результаты»
9сегодня, 09:42
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
14сегодня, 09:02Фото
Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века
28вчера, 15:25
Главные новости
«Нефтехимик» – главный претендент на форварда «Лады» Юртайкина (Metaratings)
1 минуту назад
«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)
3сегодня, 14:28
«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)
3сегодня, 14:02
Плющев о зарплате Луи Робитайла в фарме «Авангарда»: «У нас любят гладить иностранцев – нашим тренерам не позволено то, что им. Это агентские происки, навешали лапшу на уши»
7сегодня, 13:49
Каменев назвал Гусева главным джентльменом в КХЛ: «Никогда не отвечает на провокации, не участвует в стычках. Катается сам по себе, его не зацепить»
3сегодня, 13:35
Генменеджер «Шанхая» о новичках: «Бурмистров – скоростной центр, умеет играть на вбрасываниях. Рендулич известен габаритами, Кленденинг способен вести партнеров»
3сегодня, 13:12
Кугрышев о Тольятти: «Невозможно проехать мимо «Автоваза» – очень большой и красивый завод. В городе много «Лад» и символики»
2сегодня, 13:03
Плющев о встрече Путина и Трампа: «В отношениях России и США есть серьезные подвижки. В хоккее тоже все поменяется – можем вернуться даже раньше 2028-го»
18сегодня, 12:46
Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне
3сегодня, 12:16
Шэннон о Макдэвиде: «Контракт будет на 3-4 года, и он получит меньше, чем многие ожидают. Суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – жертвуют»
10сегодня, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Овечкин поддержал игроков «Динамо» перед матчем с ЦСКА: «Поддержка от Ови – бесценна»
212 минут назадВидео
Кисаков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы мой просмотровый контракт превратился в реальный. Разговор об этом будет между руководством и моим агентом. Я пока в это не лезу»
25 минут назад
Анас об отпуске: «Съездил в Грецию на свадьбу, было классно. Много тренировался, уже около недели нахожусь в Минске»
154 минуты назад
«Торпедо» показало форму на предсезонку: «В новых красках и с вайбом лета»
1сегодня, 14:44Фото
Кисаков из «Динамо» о трех сезонах в АХЛ: «Набрал в физике, играл с мужиками и ребятами из 1-го раунда драфта НХЛ. В бытовом плане я не отвык от России»
сегодня, 14:15
Епанчинцев о 4:0 с «Динамо-Алтай»: «Иностранцам пока тяжело, у Фэрранса микротравма. Люзенков порадовал, хорошее движение с его стороны»
сегодня, 13:25
«Северсталь» показала форму на сезон-2025/26: «Цвета – глубокий черный и яркий желтый. Контраст, ассоциирующийся с силой, энергией и дерзостью клуба»
2сегодня, 12:32Фото
Контрольные матчи. «Сибирь» всухую обыграла «Динамо-Алтай», «Динамо» Москва победило «Юность»
сегодня, 12:20
Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»
3сегодня, 11:50
Мойсевич – 7-й в топе проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff. Коннелли – 1-й, Линдбом – 2-й
сегодня, 11:08