  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коньков о контракте Гусева на 45 млн рублей в год: «Клубы и игроки договариваются так, чтобы уложиться в потолок. В «Динамо» нашли, как это сделать»
1

Коньков о контракте Гусева на 45 млн рублей в год: «Клубы и игроки договариваются так, чтобы уложиться в потолок. В «Динамо» нашли, как это сделать»

Сергей Коньков оценил новый контракт Никиты Гусева с «Динамо».

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир бело-голубых в прошлом регулярном чемпионате получит 45 млн рублей за предстоящий сезон.

«Для меня здесь все понятно. Есть потолок зарплат. Соответственно, клубы договариваются с игроками таким образом, чтобы уложиться в него.

Все понимали, что подписание контракта между «Динамо» и Гусевым – это дело времени.

Очевидно, в «Динамо» нашли, как технически это сделать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Курдин об окладе Гусева в 45 млн рублей: «Никита не жадный, за деньгами не гонится. За попадание в топ-3 бомбардиров возможны бонусы, так что на голом окладе Гусь не должен остаться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Гусев
потолок зарплат
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoСергей Коньков
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
415 августа, 18:26
Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Мастер с большой буквы. Голы и передачи феномена под 97-м номером заставляют восхищаться зрителей не только в России, но и во всем мире»
515 августа, 14:16
Курдин об окладе Гусева в 45 млн рублей: «Никита не жадный, за деньгами не гонится. За попадание в топ-3 бомбардиров возможны бонусы, так что на голом окладе Гусь не должен остаться»
1415 августа, 12:26
Главные новости
Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне
21 минуту назад
Шэннон о Макдэвиде: «Контракт будет на 3-4 года, и он получит меньше, чем многие ожидают. Суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – жертвуют»
30 минут назад
«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым
2сегодня, 11:37
Форвард «Лады» Кугрышев: «Хоккей в Тольятти – спорт номер один, но сейчас есть «Акрон». Дзюбу постоянно встречаешь где-то в городе»
9сегодня, 11:25
«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 50 млн рублей за права на Денисенко. Форвард подпишет контракт на 2 года («Бизнес Online»)
3сегодня, 10:17
«Металлург» стал обладателем Кубка Минска. Магнитогорцы выиграли все 3 матча на турнире
6сегодня, 10:13
Владислав Каменев: «Овечкин – спортсмен номер один в России. После него – Мирра Андреева, она в юном возрасте показывает крутые результаты»
5сегодня, 09:42
Коньков о «Тракторе»: «Приобретение Ливо – серьезный шаг к Кубку Гагарина. Атакующий потенциал челябинцев усилился»
3сегодня, 09:27
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
14сегодня, 09:02Фото
Браташ о «Металлурге»: «Толчинский, Ткачев, Барак – умные, быстрые и результативные форварды. Это серьезное усиление, команда делает шаг вперед»
сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» показала форму на сезон-2025/26: «Цвета – глубокий черный и яркий желтый. Контраст, ассоциирующийся с силой, энергией и дерзостью клуба»
5 минут назад
Контрольные матчи. «Сибирь» всухую обыграла «Динамо-Алтай», «Динамо» Москва победило «Юность»
17 минут назад
Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»
147 минут назад
Мойсевич – 7-й в топе проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff. Коннелли – 1-й, Линдбом – 2-й
сегодня, 11:08
Рашевский о переходе в «Авангард»: «Я поверил в систему и в организацию. Стремлюсь сыграть за океаном – это отличный шанс поработать с иностранным тренером»
1сегодня, 10:38
Кубок Минска. «Металлург» победил «Адмирал» и выиграл Кубок Минска
2сегодня, 10:16
Браташ о селекции «Лады»: «Попугаев, Джозефс, Сафин, Кугрышев и Шумаков еще 1,5 года назад были лидерами. Сюрприз, что сегодня многих в команде нет»
сегодня, 09:55
Антон Бурдасов заменит Федора Смолова на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2. Футболист получил бан на Твиче
1сегодня, 09:42
Рашевский о реакции «Виннипега» на переход в «Авангард»: «Отнеслись с пониманием и сказали, что не ставят на мне крест. Это мой выбор, упрекать нет смысла»
1сегодня, 09:15
Рид Буше о первом сезоне в «Автомобилисте»: «Я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам это не нужно»
сегодня, 07:55