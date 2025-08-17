Коньков о контракте Гусева на 45 млн рублей в год: «Клубы и игроки договариваются так, чтобы уложиться в потолок. В «Динамо» нашли, как это сделать»
Сергей Коньков оценил новый контракт Никиты Гусева с «Динамо».
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир бело-голубых в прошлом регулярном чемпионате получит 45 млн рублей за предстоящий сезон.
«Для меня здесь все понятно. Есть потолок зарплат. Соответственно, клубы договариваются с игроками таким образом, чтобы уложиться в него.
Все понимали, что подписание контракта между «Динамо» и Гусевым – это дело времени.
Очевидно, в «Динамо» нашли, как технически это сделать», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
