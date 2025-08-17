Кудашов об изменениях в школе «Динамо»: «Какие ожидания? Что обгонит «Спартак», ЦСКА, АКМ и все прочие»

Алексей Кудашов надеется, что школа «Динамо» станет лучшей.

Напомним, ранее Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба. Сообщалось, что он будет курировать работу с молодежью.

– Какие ожидания от изменений в школе «Динамо»?

– Я тренер основной команды. Какие у меня могут быть ожидания? Что динамовская школа обгонит «Спартак », ЦСКА , АКМ и все прочие, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .