Кудашов об изменениях в школе «Динамо»: «Какие ожидания? Что обгонит «Спартак», ЦСКА, АКМ и все прочие»
Алексей Кудашов надеется, что школа «Динамо» станет лучшей.
Напомним, ранее Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского клуба. Сообщалось, что он будет курировать работу с молодежью.
– Какие ожидания от изменений в школе «Динамо»?
– Я тренер основной команды. Какие у меня могут быть ожидания? Что динамовская школа обгонит «Спартак», ЦСКА, АКМ и все прочие, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
