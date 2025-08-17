Бэкстрем сделал 2 ассиста за «Брюнэс» в контрольном матче с «Тимро». Экс-форвард «Вашингтона» сыграл впервые с октября 2023 года: «Очень нервничал, все было как в тумане»
Никлас Бэкстрем сделал 2 ассиста за «Брюнэс» в контрольном матче с «Тимро» (4:1).
37-летний экс-форвард «Вашингтона» помог отличиться нападающим Кифферу Беллоузу и Якобу Сильвербергу, ранее тоже выступавшим в НХЛ.
Для Бэкстрема, ранее подписавшего контракт с шведским клубом по системе «1+1», это был первый матч с октября 2023 года. Он пропустил почти 2 года из-за проблем с бедром.
«Было невероятно приятно снова надеть футболку «Брюнэса». Я очень рад.
Если честно, перед игрой все было как в тумане. Я так давно не играл. Очень нервничал перед матчем. Иногда из-за этого становишься немного пассивнее.
Теперь я сыграл первый матч и постараюсь побольше выкладываться», – сказал Бэкстрем.
