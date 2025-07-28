Бэкстрем о возвращении в «Брюнэс»: «Давно мечтал об этом. После почти двух сезонов вне игры я полон сил и чувствую себя очень заряженным»

Никлас Бэкстрем высказался о возвращении в «Брюнэс».

Сегодня стало известно, что 37-летний форвард, отыгравший 17 сезонов в НХЛ за «Вашингтон », подписал со шведским клубом контракт по схеме 1+1.

С октября 2023 года нападающий не выходил на лед из-за проблем с бедром.

«Я всегда хотел снова сыграть за «Брюнэс », если представится такая возможность. Давно мечтал вернуться в клуб.

После почти двух сезонов вне игры и долгой реабилитации я полон сил и чувствую себя очень заряженным. Хочу внести свой вклад в будущие успехи клуба», – сказал обладатель Кубка Стэнли в составе «Кэпиталс».