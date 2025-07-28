37-летний Бэкстрем вернулся в шведский «Брюнэс», контракт – по схеме 1+1. Форвард отыграл 17 сезонов в НХЛ за «Вашингтон», он не выходил на лед с октября 2023 года

37-летний Никлас Бэкстрем вернулся в шведский «Брюнэс», контракт – по схеме 1+1.

Форвард дебютировал во взрослом хоккее в составе шведского клуба в сезоне-2004/05 и выступал за него до 2007 года.

Затем он провел 17 сезонов в НХЛ , где играл исключительно за «Вашингтон ». На его счету 1105 матчей и 1033 (271+762) очка в регулярных чемпионатах, 139 игр и 114 (38+76) баллов в плей-офф.

В 2018 году швед выиграл Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс».

С октября 2023 года и до окончания последнего контракта с клубом в июне этого года он не выходил на лед из-за проблем с бедром.

Фото: сайт «Брюнэса».