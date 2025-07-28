37-летний Бэкстрем вернулся в шведский «Брюнэс», контракт – по схеме 1+1. Форвард отыграл 17 сезонов в НХЛ за «Вашингтон», он не выходил на лед с октября 2023 года
37-летний Никлас Бэкстрем вернулся в шведский «Брюнэс», контракт – по схеме 1+1.
Форвард дебютировал во взрослом хоккее в составе шведского клуба в сезоне-2004/05 и выступал за него до 2007 года.
Затем он провел 17 сезонов в НХЛ, где играл исключительно за «Вашингтон». На его счету 1105 матчей и 1033 (271+762) очка в регулярных чемпионатах, 139 игр и 114 (38+76) баллов в плей-офф.
В 2018 году швед выиграл Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс».
С октября 2023 года и до окончания последнего контракта с клубом в июне этого года он не выходил на лед из-за проблем с бедром.
Фото: сайт «Брюнэса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Брюнэса»
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