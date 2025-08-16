  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о новом контракте с Комтуа: «Был уверен, что он останется. Из НХЛ были предложения, но не такие, как ожидал Максим»
Кудашов о новом контракте с Комтуа: «Был уверен, что он останется. Из НХЛ были предложения, но не такие, как ожидал Максим»

Алексей Кудашов прокомментировал новый контракт Максима Комтуа с «Динамо».

В конце июля канадский нападающий продлил соглашение с бело-голубыми на год. В прошлом сезоне Комтуа набрал 63 (28+35) очков за 77 матчей с учетом плей-офф.

– В какой момент поняли, что Максим Комтуа останется?

– Знал реакцию команд, с которыми он вел переговоры в НХЛ. Предложения у Максима были. Но, наверное, немного не такие, как он ожидал.

Был уверен, что Максим останется, потому что владел информацией, – сказал главный тренер «Динамо« Алексей Кудашов.

Комтуа о продлении контракта с «Динамо»: «Клуб хочет видеть меня и дает почувствовать себя своим. Очень хочу выиграть титул в следующем году»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
