Кудашов о новом контракте с Комтуа: «Был уверен, что он останется. Из НХЛ были предложения, но не такие, как ожидал Максим»
Алексей Кудашов прокомментировал новый контракт Максима Комтуа с «Динамо».
В конце июля канадский нападающий продлил соглашение с бело-голубыми на год. В прошлом сезоне Комтуа набрал 63 (28+35) очков за 77 матчей с учетом плей-офф.
– В какой момент поняли, что Максим Комтуа останется?
– Знал реакцию команд, с которыми он вел переговоры в НХЛ. Предложения у Максима были. Но, наверное, немного не такие, как он ожидал.
Был уверен, что Максим останется, потому что владел информацией, – сказал главный тренер «Динамо« Алексей Кудашов.
Комтуа о продлении контракта с «Динамо»: «Клуб хочет видеть меня и дает почувствовать себя своим. Очень хочу выиграть титул в следующем году»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости