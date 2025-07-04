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Сушинский о «Куньлуне» в Петербурге: «Смысл называться китайской командой, если они играют в России? Лучше их переименовать или вложить деньги в «Витязь»

Максим Сушинский оценил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

О решении китайского клуба стало известно вчера. Из-за этого КХЛ перенесла публикацию календаря на сезон-2025/26.

– Что думаете о решении «Куньлуня» провести следующий сезон на «СКА-Арене»?

– Не знаю, как Петербург воспримет «Куньлунь». Не уверен, что на их матчах будет столько же зрителей, как на СКА.

– А если говорить с точки зрения имиджа? Как относитесь к тому, что китайская команда сперва провела несколько сезонов в Мытищах, а теперь переезжает в Санкт‑Петербург?

– Команду давно нужно переименовать. Какой смысл называться китайской командой, если они играют в России?

Поэтому лучше переименовать «Куньлунь» или вложить деньги, которые тратятся на команду, в подмосковный «Витязь», чтобы он остался в КХЛ в своем городе и с местными болельщиками.

– Сообщается, что в клуб приходит Александр Крылов, наверняка он соберет серьезный состав. Такой современный стадион, как «СКА-Арена», даст дополнительное преимущество «Куньлуню»?

– Арена никак не влияет. «Авангард», например, выиграл Кубок Гагарина в Балашихе, хотя местный ледовый дворец вмещал всего 5,5 тысячи зрителей.

Так что все гораздо больше зависит от подбора игроков и тренерской работы, – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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СКА-Арена
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