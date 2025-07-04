Сушинский о «Куньлуне» в Петербурге: «Смысл называться китайской командой, если они играют в России? Лучше их переименовать или вложить деньги в «Витязь»
О решении китайского клуба стало известно вчера. Из-за этого КХЛ перенесла публикацию календаря на сезон-2025/26.
– Что думаете о решении «Куньлуня» провести следующий сезон на «СКА-Арене»?
– Не знаю, как Петербург воспримет «Куньлунь». Не уверен, что на их матчах будет столько же зрителей, как на СКА.
– А если говорить с точки зрения имиджа? Как относитесь к тому, что китайская команда сперва провела несколько сезонов в Мытищах, а теперь переезжает в Санкт‑Петербург?
– Команду давно нужно переименовать. Какой смысл называться китайской командой, если они играют в России?
Поэтому лучше переименовать «Куньлунь» или вложить деньги, которые тратятся на команду, в подмосковный «Витязь», чтобы он остался в КХЛ в своем городе и с местными болельщиками.
– Сообщается, что в клуб приходит Александр Крылов, наверняка он соберет серьезный состав. Такой современный стадион, как «СКА-Арена», даст дополнительное преимущество «Куньлуню»?
– Арена никак не влияет. «Авангард», например, выиграл Кубок Гагарина в Балашихе, хотя местный ледовый дворец вмещал всего 5,5 тысячи зрителей.
Так что все гораздо больше зависит от подбора игроков и тренерской работы, – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!