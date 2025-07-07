Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей

Евгений Малкин и Илья Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов.

Во Дворце тенниса «Лужники» состоялся турнир Bandeja Cup 12 Hockey Stars по паделу среди профессиональных хоккеистов. Организатором выступила экс-теннисистка, чемпионка 17 турниров ITF Анастасия Пивоварова.

В мероприятии также участвовали Игорь Шестеркин , Кирилл Капризов , Владислав Гавриков , Дмитрий Воронков , Никита Гребенкин , Алексей Мельничук, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Андрей Миронов, Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Станислав Кацуба, Джереми Руа и Максим Сушинский.

Формат турнира включал групповой этап с 8 парами, которые были разбиты на группу А и В. Лучшие команды выходили в полуфинал, матчи проводились в формате одного сета, финал – в двух. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.

Кроме того, турнир в качестве приглашенных гостей посетили: президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, экс-футболист Дмитрий Булыкин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев и другие.

В финале турнира Евгений Малкин и Илья Ковальчук обыграли Максима Сушинского и Игоря Шестеркина.