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Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов, Шестеркин, Капризов, Гребенкин, Миронов тоже участвовали. Булыкин и Легков были среди гостей

Евгений Малкин и Илья Ковальчук выиграли турнир по паделу среди хоккеистов.

Во Дворце тенниса «Лужники» состоялся турнир Bandeja Cup 12 Hockey Stars по паделу среди профессиональных хоккеистов. Организатором выступила экс-теннисистка, чемпионка 17 турниров ITF Анастасия Пивоварова. 

В мероприятии также участвовали Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов, Владислав Гавриков, Дмитрий Воронков, Никита Гребенкин, Алексей Мельничук, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Андрей Миронов, Николай Голдобин, Сергей Толчинский, Станислав Кацуба, Джереми Руа и Максим Сушинский.

Формат турнира включал групповой этап с 8 парами, которые были разбиты на группу А и В. Лучшие команды выходили в полуфинал, матчи проводились в формате одного сета, финал – в двух. Призовой фонд турнира составил 300 тысяч рублей.

Кроме того, турнир в качестве приглашенных гостей посетили: президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, экс-футболист Дмитрий Булыкин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев и другие.

В финале турнира Евгений Малкин и Илья Ковальчук обыграли Максима Сушинского и Игоря Шестеркина. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСтанислав Кацуба
logoНиколай Голдобин
logoДмитрий Воронков
logoЦСКА
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logoКирилл Капризов
logoПиттсбург
logoСКА
logoЕвгений Малкин
logoАндрей Миронов
logoВладислав Гавриков
logoНХЛ
logoНикита Нестеров
logoШамиль Тарпищев
logoМиннесота
logoКХЛ
logoДжереми Руа
logoСергей Толчинский
logoИлья Ковальчук
logoАлексей Жамнов
logoРейнджерс
logoМаксим Сушинский
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