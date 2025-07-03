Фетисов о новом контракте Жамнова: «Он один из самых талантливых тренеров России, вернул авторитет «Спартаку». Правильное решение»

Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.

Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.

«Один из самых талантливых тренеров России, вернул авторитет «Спартаку», болельщиков команды на трибуны. Правильное решение.

Хочется пожелать ему и команде удачи», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.