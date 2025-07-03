Фетисов о новом контракте Жамнова: «Он один из самых талантливых тренеров России, вернул авторитет «Спартаку». Правильное решение»
Вячеслав Фетисов высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.
Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.
«Один из самых талантливых тренеров России, вернул авторитет «Спартаку», болельщиков команды на трибуны. Правильное решение.
Хочется пожелать ему и команде удачи», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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