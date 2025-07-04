Николай Голдобин: «Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Он суперчеловек, передает нам свой опыт, подсказывает, с ним очень легко»

Николай Голдобин высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.

Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.

– Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке ». Я с ним играю уже два года, у нас все хорошо. Поэтому очень рад, что он продлил контракт.

– Какие тренерские и человеческие качества Жамнова можешь выделить?

– Во-первых, он бывший хоккеист. И не просто бывший игрок, а легенда российского хоккея. Он передает нам свой опыт, подсказывает. Поэтому с ним очень легко. Он суперчеловек, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин .