Николай Голдобин: «Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Он суперчеловек, передает нам свой опыт, подсказывает, с ним очень легко»
Николай Голдобин высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым.
Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.
– Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Я с ним играю уже два года, у нас все хорошо. Поэтому очень рад, что он продлил контракт.
– Какие тренерские и человеческие качества Жамнова можешь выделить?
– Во-первых, он бывший хоккеист. И не просто бывший игрок, а легенда российского хоккея. Он передает нам свой опыт, подсказывает. Поэтому с ним очень легко. Он суперчеловек, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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