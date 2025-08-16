  • Спортс
Епанчинцев о новичках «Сибири»: «Иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс – перепутал даты»

Главный тренер «Сибири» заявил, что Луи Доминг опоздал на рейс, перепутав даты.

Сегодня новосибирцы в овертайме победили «Сокол» (4:3) из Olimpbet ВХЛ в контрольном матче.

«Наши иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс, перепутал даты. Главное, что он с нами и хорошо сегодня сыграл.

Дали иностранцам игровое время, чтобы через лед набирали игровые кондиции. Поэтому, в отличие от прошлогодней игры с «Югры», не стали заявлять пять пятерок.

Я бы не сказал, что Приски и Фэрранс неудачно сыграли. В случае с первым голом позиционно не совсем правильно действовали. В тренировочном процессе над этим будем работать досконально.

До турнира в Омске будем шлифовать моменты, которые нам понадобятся в сезоне. Сделали из прошлого сезона выводы, когда был не самый хороший старт.

Исходя из этого, а также проведенных тестов, сделали выводы, что нужно заложить функциональную базу уже сейчас. А на турнире в Омске делать акцент на игровых моментах. Рассказова завтра увидим, также как и всю молодежь, которая есть с нами на сборах.

Гордеев тренируется, все медицинские показатели удовлетворительные. Есть определенные сроки, когда он сможет сыграть. Пока он тренируется не в полном контакте», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал &laquo;Сибири&raquo;
