Плющев о позднем приезде легионеров «Сибири» на сбор: «Они обязаны были прибыть раньше срока, учитывая адаптацию. Канадский вратарь изначально вызывает много вопросов»
Вчера в Новосибирск прилетели новички команды: защитник Чейз Приски и вратарь Луи Доминге.
– Если в Уфе пролетели на «красный», то Новосибирск не едет на «зеленый». Тоже совершенно непонятная ситуация.
Тот же Ливо, имея за спиной рекордный снайперский сезон в истории КХЛ, по большому счету мог прибыть в лагерь чуть позже. А вот «Сибирь» терпеливо ждет двух новичков, один из которых – канадский вратарь – изначально вызывает много вопросов.
Учитывая необходимость адаптации в новой для себя лиге, они были обязаны прибыть раньше срока, а не позже. Считаю, что такая терпеливость руководства может обернуться для сезона «Сибири» в плохую сторону.
– В «Сибири» накануне прошла открытая тренировка, согласны с тем, что капитаном команды остался Широков?
– «Сибирь» – возрастная команда, много опытных игроков, много легионеров, пока загадочных. В такой ситуации очень важен правильный выбор капитана.
На мой взгляд, Сергей Широков – идеальный капитан. Опытный, порядочный, рассудительный. Никогда не попадал в какие-то сомнительные истории, которые у нас коллекционируют многие легионеры.
В свое время Широков еще мальчишкой начинал в Москве – в нашей, армейской, школе, вместе с моим сыном. Уже тогда было понятно, что растет профессионал, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»