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Кудашов о будущем Гусева после назначения Ротенберга: «Не надо драматизировать. Будут обычные рабочие моменты»

Алексей Кудашов высказался о будущем Никиты Гусева в «Динамо».

– Комтуа, Гусев и Слепышев. У них не подписаны контракты, но работа ведется. По Комтуа ситуация понятна. Есть рынок свободных агентов. Сейчас уже последние дни остаются. По Гусеву – идентичная история.

Мы всегда с ним договариваемся чуть позже, когда он смотрит и оценивает, что происходит в команде. По Слепышеву – вопрос времени.

– Назначение Ротенберга может стать точкой, из-за которой Гусев не согласится?

– Я не думаю, что так будет. Не надо драматизировать. Будут обычные рабочие моменты, не будет ничего серьезного, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

«Динамо» – не чужой Ротенбергу клуб. Там руководили отец и дядя, а лидеры СКА перезапускали карьеры

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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