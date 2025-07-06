Кудашов о будущем Гусева после назначения Ротенберга: «Не надо драматизировать. Будут обычные рабочие моменты»

Алексей Кудашов высказался о будущем Никиты Гусева в «Динамо».

– Комтуа, Гусев и Слепышев . У них не подписаны контракты, но работа ведется. По Комтуа ситуация понятна. Есть рынок свободных агентов. Сейчас уже последние дни остаются. По Гусеву – идентичная история.

Мы всегда с ним договариваемся чуть позже, когда он смотрит и оценивает, что происходит в команде. По Слепышеву – вопрос времени.

– Назначение Ротенберга может стать точкой, из-за которой Гусев не согласится?

– Я не думаю, что так будет. Не надо драматизировать. Будут обычные рабочие моменты, не будет ничего серьезного, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .

«Динамо» – не чужой Ротенбергу клуб. Там руководили отец и дядя, а лидеры СКА перезапускали карьеры