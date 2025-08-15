«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни

«Шанхай» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами.

В состав клуба вошли вратарь Патрик Рыбар , защитники Джейк Бишофф и Александр Брынцев , а также нападающие Гэйдж Квинни и Павел Акользин .

Срок соглашений Рыбара и Акользина рассчитан на 2 года, остальных игроков – на 1 год.

В минувшем сезоне Рыбар провел 27 матчей за «Спартак» и «Куньлунь», одержав 12 побед при 90,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,23.

В активе Бишоффа 21 (3+18) очко в 59 матчах за «Хендерсон» в АХЛ при полезности «-12».

Брынцев в прошлом сезоне выступал за «Амур». В 50 играх он набрал 7 (1+6) очков при полезности «-19».

На счету Квинни 36 (9+27) баллов в составе «Хендерсона» за 50 игр.

Акользин провел 64 игры в регулярке за СКА и «Металлург», набрав 16 (10+6) очков.

Напомним, КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».